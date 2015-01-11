Челябинская область получила альтернативную вакцину от коронавируса

В Челябинскую область впервые поступила вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработали в научном центре Новосибирска «Вектор».

Всего на Южный Урал направили 4 860 доз вакцины, ее должны получить 29 медучреждений. Ранее регион получал только компоненты «Спутника V».

Со ссылкой на Роспотребнадзор сообщается, что у прививки новосибирского центра есть противопоказания. Так, спешить с вакцинацией не стоит людям, у которых есть эндокринные проблемы, заболевания почек и печени, кроветворения, поражение центральной нервной системы, сердечные и аутоимунные недуги, нарушение мозгового кровообращения и повышенная температура тела. Всего в списке противопоказаний 11 пунктов.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinskaya-oblast-poluchila-alternativnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa_136417.html