Сотрудники полиции провели акцию «Твой выбор» для школьников Озерска

Сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск на территории Озерского городского округа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», в рамках которого сотрудники полиции совместно с представителями службы по делам молодежи администрации ОГО провели конкурс рисунков на тему «Я выбираю жизнь», в котором приняли участие учащиеся городских школ.

Компетентное жюри, в составе которого были председатель Совета ветеранов и сотрудники полиции, оценивали труды ребят на выставке в молодежном центре «Мир». Более 40 творческих работ определили по номинациям и выбрали лучшие. Призерами стали рисунки и поделки среди учеников МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №41, МБОУ СОШ № 33 и МБСУВОУ СОШ «Школа № 202».

Как отметил председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин: «В одних работах присутствует художественное мастерство и техника, а в других – глубокий замысел».

Победителей конкурса рисунков пригласили в музей УМВД, где в торжественной обстановке начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник полиции Алексей Скрыгин вручил подарки ребятам от службы по делам молодежи ОГО.

Мероприятие проводилось в целях формирования антинаркотической позиции, пропаганды здорового образа жизни и повышение уровня правовой грамотности молодежи.