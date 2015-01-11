Детсады Челябинской области будут работать в майские выходные

В период нерабочих дней, с 4 по 7 мая, часть учреждений Челябинской области будут открыты.

В выходные работу продолжат детские сады, медучреждения (поликлиники и стационары, а также пункты вакцинации), экстренные, коммунальные и дорожные службы, органы государственной власти и местного самоуправления (до 25% от штата).

А школьники и студенты вузов и ссузов будут отдыхать с 1 по 10 мая. Отметим, что губернатор поручил организовать бесплатный вход в музеи региона в период нерабочих дней.

https://dostup1.ru/society/Detsady-Chelyabinskoy-oblasti-budut-rabotat-v-mayskie-vyhodnye_136563.html