О временном перекрытии движения

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2021 г. с 08.00 час. до 14.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе площади Ленина по следующим адресам:
- от перекрестка по пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;
- от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина.
Объездные пути следования транспортных средств:
- ул. Матросова;
- ул. Советская;
- пр. Менделеева;
- ул. Еловая.
09.05.2021 г. с 13.30 час. до 16.30 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш.
Объездные пути следования транспортных средств:
- ул. Мира;
- ул. Первомайская;
- ул. Южная.
09.05.2021 г. с 12.00 час. до 15.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в пос. Метлино по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ № 35» дом № 59 до д. 82 по ул. Центральная.
Объездные пути следования транспортных средств:
- ул. Школьная;
- ул. Мира;
- ул. Береговая;
- ул. 8 Марта.
09.05.2021 г. с 09.30 час. до 13.30 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в пос. Новогорный по ул. Ленина до ул. Садовая, по ул. Ленина до ул. Парковая.
Объездные пути следования транспортных средств:
- ул. Курчатова.