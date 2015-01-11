О временном перекрытии движения

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2021 г. с 08.00 час. до 14.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе площади Ленина по следующим адресам:

- от перекрестка по пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;

- от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина.

Объездные пути следования транспортных средств:

- ул. Матросова;

- ул. Советская;

- пр. Менделеева;

- ул. Еловая.

09.05.2021 г. с 13.30 час. до 16.30 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш.

Объездные пути следования транспортных средств:

- ул. Мира;

- ул. Первомайская;

- ул. Южная.

09.05.2021 г. с 12.00 час. до 15.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в пос. Метлино по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ № 35» дом № 59 до д. 82 по ул. Центральная.

Объездные пути следования транспортных средств:

- ул. Школьная;

- ул. Мира;

- ул. Береговая;

- ул. 8 Марта.

09.05.2021 г. с 09.30 час. до 13.30 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в пос. Новогорный по ул. Ленина до ул. Садовая, по ул. Ленина до ул. Парковая.

Объездные пути следования транспортных средств:

- ул. Курчатова.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46797/