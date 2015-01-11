Временное перекрытие движения автотранспорта 5 и 7 мая

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. на время проведения репетиций на площади Ленина, в г. Озерске с 10.30 час. до 13.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств по следующим адресам:

- от перекрестка по пр. Ленина, д. 57, д. 59 до площади Ленина;

- от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина.

Объездные пути следования транспортных средств:

- ул. Матросова;

- ул. Советская;

- пр. Победы;

- ул. Еловая.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46796/