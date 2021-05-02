Как проголосовать за объекты благоустройства в Озерском городском округе

Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе голосование по отбору общественных территорий для благоустройства
Проголосовать можно несколькими способами: по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.
Схема голосования:
1)
Заходим на портал https://74.gorodsreda.ru/ ;
2) Нажимаем на кнопку «Голосовать»;
3) На открывшейся интернет-странице «Объекты для голосования», выбираем муниципальное образование – «Озерский».
После этого на прогруженной странице можно ознакомиться с объектами голосования.
В Озерском городском округе в голосовании участвуют девять территорий:
Сквер на площади имени Б. В. Броховича (комплексное благоустройство).
Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).
Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.
Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.
Организация пешеходной дорожки между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.
Восстановление освещения по бульвару Гайдара у домов 3 и 8.
Восстановление освещения по улице Дзержинского, дом 53.
Восстановление освещения у жилых домов №№16, 18, 20, 22, 24, 26 по бульвару Гайдара.
Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль улицы Федорова в поселке Метлино
4) Выбираем понравившийся дизайн-проект, нажимаем кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Прогружается проект благоустройства территории и краткое описание работ, которые будут проведены в случае, если территория наберет наибольшее количество голосов.
5) Нажимаем на кнопку «Проголосовать за объект».
6) На странице «Регистрация гражданина для голосования», заполняем поля: ФИО, номер телефона и ставим галочку в графе согласия на обработку данных.
7) После этого можно проголосовать двумя способами: по номеру телефона или через сайт «Госуслуг»:
а) Выбрав регистрацию через телефон, на ваш номер в течение двух минут поступит входящий звонок. Последние четыре цифры номера телефона, с которого поступит звонок, являются кодом. Вводим этот код в нужное поле и нажимаем на кнопку «Подтвердить». Если все действия выполнены верно, появится табличка «Спасибо, что проголосовали!».
б) Выбрав регистрацию через сайт «Госуслуг», необходимо пройти авторизацию через учетную запись портала «Госуслуг» (логин, пароль). Откроется страница с запросом на предоставление прав доступа. Нажимаем «Предоставить». Если все действия выполнены верно, появится табличка «Спасибо, что проголосовали!»
Стоит отметить, если не грузятся страницы или не проходит звонок – не нужно нажимать кнопку еще раз. Просто дождитесь загрузки или звонка. Либо попробуйте проголосовать снова немного позже.
Проект такого масштаба запускается в стране впервые, он затрагивает всю Россию. Проголосовать может каждый россиянин в возрасте от 14 лет. Отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая.
Также проголосовать можно и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.
Напомним, что до 30 мая при голосовании мжно обратиться за помощью к волонтерам.
В будни волонтеры вас ждут с 14:00 до 16:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ»).
В выходные с 16:00 до 18:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ») и по ул. Дзержинского, 35А (ТК Фестиваль).
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа