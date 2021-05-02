В детском парке открыли летний сезон

- Парк всегда с большой любовью относится к жителям города, особенно к малышам, - говорит директор парка культуры и отдыха Луиза Белая. - Территория, где проходит праздник, обработана от клещей, подкрашены скамейки и аттракционы, установлены новые урны. С 1 мая работают две кассы, на верхней и нижней площадках. Восстановлен один из аттракционов, который был законсервирован. Отмечу, что нам очень приятно сотрудничать с культурно-досуговым центром: его коллектив с большой любовью формирует концертные программы.
«Волонтеры Победы» Озерского городского округа провели в парке акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка». Акции активно поддержали жители города. Традиционная «Георгиевская ленточка» стартовала 27 апреля в разных уголках города. Волонтеры раздавали и продолжают раздавать озерчанам символические ленточки, чтобы напомнить, какой великий подвиг совершили наши предки во время Великой Отечественной войны.
- В день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хотим пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви. А главное, не забывайте про ветеранов и тружеников тыла!- подчеркнул Николай Елисеев, руководитель местного отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы».
Во время открытия сезона в парке «Волонтеры Мира» предлагали жителям округа старше 14 лет принять участие в голосовании по выбору объектов, которые могут преобразиться в 2022 году. Из девяти территорий округа есть возможность проголосовать за одну, на благоустройство объектов, собравших наибольшее количество голосов, будут выделяться федеральные средства.
- Горожане охотно принимают участие в голосовании. Кто-то еще не успел проголосовать, кто-то затрудняется и не знает, как отдать свой голос, а мы помогаем быстро пройти процедуру электронного голосования, которая занимает одну-две минуты. Каждый из нас сможет внести свой вклад в развитие нашего округа и сделать его еще более комфортным для жизни, - говорят волонтеры.
Напомним, что добровольцы до 30 мая будут помогать при голосовании на двух точках:
В будни с 14:00 до 16:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ»).
В выходные с 16:00 до 18:00 по ул. Свердлова, 42 (МБУ «ЦКиДМ») и по ул. Дзержинского, 35А (ТК Фестиваль).
Самостоятельно каждый житель Озерска старше 14 лет может проголосовать на платформе для голосования по формированию комфортной городской среды
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа