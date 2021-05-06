Депутаты от имени «Единой России» поздравляют ветеранов

От имени партии «Единая Россия» депутаты и общественники за два дня навестят на дому 26 ветеранов, соблюдая санитарные нормы и при этом стараясь сделать встречи максимально душевными. На своих избирательных участках почетную миссию выполнят единороссы: Сергей Гергенрейдер, Виталий Вельке, Вячеслав Захаров, Андрей Кузнеченков, Анатолий Лобода, Михаил Праздников, Ольга Хакимова, Фарит Хисамов, Ольга Юминова, Михаил Ядрышников.
- Очень важно выразить благодарность людям, защитившим Родину от фашистских захватчиков. Они приближали Победу как могли и сделали все возможное для нашего мирного настоящего,
- заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков вручил цветы, продуктовый набор и конверт с письмом Победы Ангелине Александровне Ткачук. Поздравление получилось двойным: буквально два дня назад озерчанка отметила 100-летний юбилей и была тронута оказанным ей вниманием.
Михаил Праздников
от всей души поздравил с наступающим Днем Победы Николая Григорьевича Пучкова. Депутат-единоросс пожелал 96-летнему ветерану крепкого здоровья и бодрости духа: "Вашему поколению мы обязаны жизнью. Долг каждого из нас — свято хранить память о войне. Берегите себя и до новой встречи!"
С открытым сердцем принял поздравление с Днем Победы и Сергей Александрович Бураков. Общение с помощником депутата Михаила Ядрышникова
было коротким, но трогательным: ветеран был рад гостям от партии «Единая Россия» и выразил признательность за поддержку и подарки к празднику.
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Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа