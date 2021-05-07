Озерск.ру и УКС-Тв поздравляет с Днём Победы!

Следственный комитет проверяет обстоятельства несчастного случая, который произошел при тушении горящих камышей в Озерске. Один из пожарных, работавших на выезде, наглотался дыма и спустя несколько дней скончался в реанимации Подробнее
В этом году Радоница приходится на 11 мая, в этот день традиционно принято посещать могилы близких людей. На кладбищах Озерска была выполнена акарицидная обработка, баки наполнили водой, мусор с территории кладбищ в эти дни вывозится ежедневно Подробнее
В Челябинской области ветераны получат единовременную социальную помощь ко Дню Победы. С инициативой повторить выплату 2020 года выступил губернатор Алексей Текслер. Размер соцпомощи составит 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона Подробнее