Евгений Щербаков: «Сегодня один из самых важных дней в году»

Вместе с главой округа в церемонии возложения цветов приняли участие командир Озерской дивизии войск Национальной гвардии, генерал-майор Андрей Никул, заместитель главы округа Олег Ланге и воспитанники озерского кадетского корпуса (СОШ № 25).
- Сегодня один из самых важных дней в году. Меня переполняют чувства уважения и благодарности к нашим ветеранам за мирное небо над головой, за все лучшее, что есть на земле. Очень важно, чтобы память и правда о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне передавалась из поколения в поколение, - Евгений Щербаков отметил, что в преддверии Дня Победы во всех образовательных организациях прошли тематические мероприятия. – В данный момент юные кадеты вместе с нами здесь, у мемориала, а после пройдут строем по главной площади Озерска наравне с военнослужащими, и мы сможем убедиться, что патриотические традиции в округе живы.
Отдавая почести у Вечного огня, мальчишки в форме защитников Отечества по-взрослому произнесли слова клятвы: верой и правдой защищать свою Родину, как их предшественники-фронтовики.
Глава округа выразил сожаление, что участников далеких судьбоносных для всего мира событий 1941-1945 годов становится все меньше и меньше:
- Тем дороже общение с ними. Мы постарались поздравить на дому каждого из причастных к Дню Победы ветеранов. Если кто-то из них найдет в себе силы и придет на парад, мы будем только рады. На трибуне подготовлены специальные места, куда победителей сопроводят волонтеры.
В ходе церемонии у Вечного огня ее участники почтили память павших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа