В школах Челябинской области усилят контроль из-за теракта в Казани

В школах Челябинской области усилят меры безопасности из-за теракта Казани – соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер после совещания с представителями силовых структур региона.

«Я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание, договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим, а также коллеги из органов МВД, ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия», – подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что необходимо усилить профилактическую работу в школах.

«Важно, чтобы проводилась постоянная работа в школах. Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Как только появляются какие-то подозрительные моменты, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы. В прошлом году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей», – добавил губернатор.

Сейчас в крупных южноуральских школах работают заместители директора по безопасности, которые отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

https://dostup1.ru/society/V-shkolah-Chelyabinskoy-oblasti-usilyat-kontrol-iz-za-terakta-v-Kazani_136910.html