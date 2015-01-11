Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области проводят профилактическую акцию «Внимание-дети!»

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области проводит профилактическую акцию «Внимание-дети!» для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

С начала 2021 года на территории Челябинской области зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли и 123 получили травмы. В 27 происшествиях несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности.

С 12 по 19 мая 2021 года наряды дорожно-патрульной службы приближены к пешеходным переходам вблизи образовательных организаций в период прибытия обучающихся.

Сотрудники ориентированы на проверку водителей по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах и предупреждению административных правонарушений, связанных с не предоставлением преимущества в движении пешеходам, как на нерегулируемых, так и на регулируемых пешеходных переходах. Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения с обучающимися и их родителями, в том числе о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

Госавтоинспекция призывает водителей и родителей быть внимательными к безопасности детей на дороге! Строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе правила перевозки детей в транспортных средствах.