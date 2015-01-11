С 11 мая стало проще получить выплаты и льготы

С 11 мая в России вступил в силу закон, который позволяет получать различные меры соцподдержки без заявления, – в том числе пособия и льготы.

Такая возможность появилась после предоставления регионам возможности использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения для предоставления выплат и льгот. Ранее сведения собирались вручную или получателей просили самостоятельно предоставлять документы.

Теперь данные во все учреждения будут поступать в электронной форме. А получатель увидит информацию о полагающейся мере соцподдержки в личном кабинете на портале Госуслуг.

https://dostup1.ru/finance/S-11-maya-stalo-prosche-poluchit-vyplaty-i-lgoty_136890.html