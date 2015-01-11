В ГИБДД Челябинской области разъяснили статус электросамокатов

В ГИБДД Челябинской области решили уточнить, что такое электросамокат и какие правила дорожного движения обязан соблюдать водитель подобных средств индивидуальной мобильности.

Согласно ПДД, люди на самокатах приравниваются к пешеходам, то есть на них распространяются правила предписанные пешеходам: двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться на пешеходном переходе и так далее. Отметим, что скутеры, которые арендуют челябинцы, могут разгоняться до 25 км/час.

Однако устройства, оборудованные электродвигателями мощностью более 0,25 кВт и развивающие скорость более 50 км/час, приравниваются мототранспортным средствам категории L. Чтобы управлять такой техникой, нужно получить водительские права.

«Всем, кто собирается испытать подобные транспортные средства, необходимо помнить и об использовании защитной экипировки и мотошлема. Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов», – добавили в ГИБДД области.+

Напомним, на неделе в парке Гагарина (Челябинск) самокат сбил 5-летнего мальчика, после чего со сложным переломом ноги он попал на стол к хирургам. В соцсетях челябинцы обсудили инцидент, и их мнения по поводу электросамокатов разделились. Обеспокоенные родители считают, что скутеры не должны ездить по тротуарам и в парках. Другие говорят, что проблему можно решить с помощью велодорожек.

https://dostup1.ru/society/V-GIBDD-Chelyabinskoy-oblasti-razyasnili-status-elektrosamokatov_136972.html