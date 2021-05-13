Продолжается голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

Около восьми тысяч жителей Озерского городского округа уже отдали свои голоса за объекты, которые могут преобразиться в следующем году. Голосование проходит на платформе https://74.gorodsreda.ru/

Напомним, за какие территории можно проголосовать в Озерском городском округе:

Сквер на площади имени Б. В. Броховича (комплексное благоустройство).

Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).

Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.

Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.

Организация пешеходной дорожки между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.

Восстановление освещения по бульвару Гайдара у домов 3 и 8.

Восстановление освещения по улице Дзержинского, дом 53.

Восстановление освещения у жилых домов №№16, 18, 20, 22, 24, 26 по бульвару Гайдара.

Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.

Голосование на платформе https://74.gorodsreda.ru/ продлится до 30 мая. В нем могут принять участие все граждане старше 14 лет. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет на сайте Госуслуг или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров.

В будни волонтеры вас ждут с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» по ул. Свердлова, 42

Ежедневно с 16:00 до 20:00 в ТК «Фестиваль» по ул. Дзержинского, 35.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46964/