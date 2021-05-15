Не только вода: 5 напитков, которые спасают в жару

В Челябинскую область раньше срока пришло лето, и экстремальная жара отступать не собирается. Специалисты советуют пересмотреть свой рацион — отказаться от сладкого, жирного и жареного.

Стоит также пить больше воды. Однако не только она утоляет жажду.

По словам специалистов, для защиты организма от обезвоживания необходимо пить до около 2 литров негазированной воды в день. Делать это лучше небольшими глотками и отказаться от холодной жидкости — иначе есть риск заболеть.

Кроме того, для некоторых людей есть ограничения по суточной норме — например, для тех, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистыми. Питьевой режим им лучше обсудить с врачом.

Чтобы внести в рацион разнообразие, можно обратить внимание также на другие напитки. Однако стоит помнить, что они не должны полностью заменять воду.

Зеленый и черный чай

Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков не только в жару — он может защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, оказывать противовоспалительное и болеутоляющее действие. Кроме того, способен выводить из организма вредные вещества.

Помощником в жаркую погоду может стать и черный чай, напитки должны быть слабо заваренными и без сахара, при этом можно добавить дольку лимона.

Фруктовая вода

Травяной чай — еще один напиток для жаркой погоды. Он должен быть не крепким и без сахара. Кроме того, можно сделать фруктовую воду или добавить в нее, например, мяту и лимон. Подобный напиток неплохо освежает. При этом вода с фруктами, ягодами и травами является также дополнительным источником витаминов.

Натуральные соки

От употребления обычных пакетированных соков специалисты советуют отказаться. Однако заменить их можно натуральными соками — считается, что они обладают теми же свойствами, что и фрукты, из которых приготовлены. Многие делают напиток самостоятельно — без добавления сахара и разбавляют его водой.

Подходящий вариант также — смородиновый и клюквенный морс, компоты из свежих фруктов и ягод.

Молоко и кисломолочные продукты

Многие знают, что молоко содержит кальций и витамин D. Однако в жару оно также может помочь справиться с жаждой, ее утолителями считают и кисломолочные продукты.

Квас

Хлебный квас способен не только утолить жажду, он также является источником витаминов и микроэлементов. Однако газированный квас употреблять не советуют. Считается, что сладкие напитки с газом не помогают в борьбе с жаждой, а некоторые могут ее лишь усилить.

Отметим, что, по данным синоптиков Гидрометцентра, в первые дни новой недели температура воздуха в Челябинске превысит 30 °C.

Небольшое похолодание ожидается в среду, 19 мая, — до +23 °C. В четверг столбики термометров поднимутся до +28 °C, а в четверг и пятницу вновь остановятся на отметке в +30 °C. На последний день недели прогнозируют пасмурную погоду и +26 °C.

Осадков в течение ближайших семи дней не ожидается.

https://www.cheltv.ru/ne-tolko-voda/