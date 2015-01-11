Южноуральские синоптики обещают жару, дождь и грозы

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 18 мая.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью столбики термометров покажут плюс 11-16, в горах и низинах – 6-11 градусов выше нуля. На следующий день в большинстве районов Челябинской области сохранится аномальная жара. Воздух прогреется до плюс 27-32, на юге до 36 градусов выше нуля. Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

В региональном ЦГМС отметили, что 18-20 мая в южной половине и местами в северной половине Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории – высокая пожарная опасность (IV класс).

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-sinoptiki-obeschayut-zharu-dozhd-i-grozy_137094.html