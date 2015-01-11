В театре драмы и комедии «Наш дом» завершился 73 сезон

Интрига закручивается с первых минут: герой Андрея Сюськина Билл, собравшийся жениться, после мальчишника просыпается в одной постели с очаровательной незнакомкой в исполнении Ксении Зимбель. Девушка оказывается возлюбленной друга Билла Тома, роль которого колоритно исполняет Никита Воробьев. И начинается настоящая фантасмагория, в которой участвуют и пытаются что-то понять, невеста героя (Анна Антонова), мать невесты (Елена Лагодич), горничная (Александра Казанцева).
Все завершается благополучно, каждый находит свою любовь, и зрители, которые на протяжении всего действия в прямом смысле слова сотрясались от хохота, в финале прониклись светлыми и нежными чувствами.
- Завершение сезона и радостный, и грустный праздник. В прошлом году мы не наигрались, а сейчас надеемся, что все восполним в наступающем сезоне, - говорит актриса Анна Антонова. - Спектакль «Шикарная свадьба» набирает обороты, и недаром выбран для завершения сезона. Роли прописаны по-разному, и, несмотря на то, что мы играем его уже третий сезон, лично я приняла свою героиню совсем недавно. Каждый спектакль не похож на другой, всегда есть к чему стремиться. И зрителям, и артистам в наступающем сезоне я бы пожелала жажды творчества.
В завершение спектакля под бурные аплодисменты на сцене появились персонажи спектаклей, премьеры которых состоялись в этом сезоне – «Курчатов», «Снежная королева», «Старший сын», «Игра в джин», «Ромео и Джульетта».
Заслуженные награды сотрудникам театра вручал директор театра Вячеслав Максимов. Он сделал небольшое отступление, припомнив сложности прошедшего сезона. Поблагодарил под дружные аплодисменты зала художественного руководителя Андрея Сюськина за работу практически в режиме полевого штаба в период пандемии. Слова признания и восхищения прозвучали в адрес артистов и сотрудников технических цехов, которые сделали все, чтобы зрители и в этот сложный период могли посещать спектакли и наслаждаться искусством.
Ежегодно в день завершения сезона лучшие сотрудники театра получают премию имени Бориса Дружнова. Лауреатами премии этого года стали: звукорежиссер Александра Миронова, актер Никита Воробьев, заслуженный артист России Николай Скрябин, артисты Василий Казанцев и Анастасия Борисова, художественный руководитель театра Андрей Сюськин.
В торжественной обстановке получили премии и лауреаты прошлого сезона. Заслуженный артист России Николай Скрябин, актер Владимир Микулицкий, актриса Анна Антонова, заведующая литературно-драматургической частью театра Яна Колодочка, заведующий производственными цехами Валерий Перов. Благодарственные письма и цветы получили друзья театра –журналисты и фотохудожники.
В финале вечера директор пригласил зрителей на новый проект – «Летний театр», который будет проходить на территории парка культуры и отдыха с 23 мая по 20 июня.
Впечатления зрителей
Елена: - Прекрасный театр, прекрасные премьеры. К сожалению, посещать спектакли в силу обстоятельств, приходилось не так часто, как хотелось. Надеемся наверстать в будущем сезоне.
Лидия: - В сегодняшнем спектакле для меня стали открытием молодые талантливые актеры, которые с блеском сыграли эту комедию.
Татьяна: - Театр дает нам возможность возвыситься над будничной суетой. Приходишь сюда и отдыхаешь душой. Спасибо и актерам, и администрации за созданную здесь атмосферу творчества. Сюда хочется приходить, так что будем встречаться чаще.
Материал предоставлен озерским театром драмы и комедии «Наш дом»
Театр "Наш дом"
Фото Владимира Оськина
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа