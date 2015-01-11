ЕДДС выпустила экстренное предупреждение из-за жары на Южном Урале

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинской области выпустила экстренное предупреждение из-за аномальной жары – по данным Челябинского Гидрометцентра, 18 мая в большинстве районов Челябинской области сохранится температура выше климатической нормы на 7 и более градусов.

ЕДДС сообщает, что во второй половине дня 18 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до + 36 градусов.

«В ближайшие дни, 18-20 мая, в южной и местами в северной половине Челябинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса горимости по региональной шкале, на остальной территории – высокая пожарная опасность IV класса горимости. В связи с этим повышается вероятность увеличения количества ДТП и происшествий на железной дороге из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, пожаров, обострений и прочих ЧП», – предупредили в ЕДДС.

При жаре рекомендуется:

отменить или перенести проведение мероприятий на открытом воздухе;

ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов;

изменить маршрут движения туристических групп, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах – угрозе безопасности группы от природных явлений;

носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

чаще находиться в тени;

не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

https://dostup1.ru/society/EDDS-vypustila-extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-zhary-na-Yuzhnom-Urale_137116.html