До завершения голосования за объекты благоустройства осталось две недели

В голосовании приняли участие уже более 400 тысяч южноуральцев, из них - более 8 тысяч жителей Озерска. До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый гражданин старше 14 лет. Платформа 74.gorodsreda.ru дает возможность сделать такой выбор.

В Озерском городском округе на голосование представлено девять объектов.

Сквер на площади имени Б. В. Броховича (комплексное благоустройство).

Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).

Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.

Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.

Обустройство пешеходной дорожки между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.

Восстановление освещения по бульвару Гайдара у домов 3 и 8.

Восстановление освещения по улице Дзержинского, дом 53.

Восстановление освещения у жилых домов №№16, 18, 20, 22, 24, 26 по бульвару Гайдара.

Организация пешеходного тротуара и наружного освещения вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.

Жители Метлино активно принимают участие в голосовании: более 600 человек отдали голоса за обустройство пешеходного тротуара и установку наружного освещения вдоль ул. Федорова.

- Дорожная инфраструктура улицы Федорова не имеет ни тротуаров, ни уличного освещения. С этой проблемой жители неоднократно обращались в администрацию, но, к сожалению, благоустроить улицу сегодня за счёт местного бюджета практически не представляется возможным, - поясняет депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Ольга Хакимова.

По словам жителей поселка, на сегодняшний день благоустройство именно этого объекта является очень важным для метлинцев.

- По программе «Формирование комфортной городской среды» удалось пройти уже до этапа рейтингового голосования, и сейчас это наш шанс проголосовать на платформе более активно, чтобы улица попала на следующий год в объекты для благоустройства, - подчеркивает Ольга Хакимова.

Напомним, проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе, авторизовавшись через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по номеру телефона.

Отдать свой голос за объект благоустройства можно и с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в будни с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» по ул. Свердлова, 42. Ежедневно с 16:00 до 20:00 в ТК «Фестиваль» по ул. Дзержинского, 35.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа