В этом году в вузах Челябинской области увеличат количество бюджетных мест на нескольких специальностях, которые пользуются наибольшим спросом у абитуриентов. Об этом накануне, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

«На медицинских специальностях бюджетных мест станет больше на 20%, на инженерных — на 31%, ИТ — на 32%, педагогических — на 15%. Стоит отметить, что именно эти специальности сейчас востребованы на рынке труда региона»,

— сообщают в ведомстве.

Кроме того, в этом году южноуральские вузы будут принимать абитуриентов по новым правилам: набор будут вести на факультет и уже после первого или второго курса распределять студентов по специальностям.

«Это нововведение дает вузам возможность для маневра: на одни специальности внутри группы конкурс выше, на другие — ниже. Но базовые ЕГЭ для поступления на все эти направления одинаковые. Таким образом, вуз обеспечит контрольные цифры приема и сам перераспределит их внутри направлений подготовки»,

— отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, об увеличении количества бюджетных мест в региональных вузах сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По его словам, всего за два года в университетах дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-vuzakh-chelyabinskoy-oblasti-uvelichat-kolichestvo-byudzhetnykh-mest/