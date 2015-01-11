На идеи жителей по улучшению Челябинской области выделят еще 400 млн рублей

Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому муниципалитеты Челябинской области дополнительно получат 400 миллионов рублей на реализацию проектов жителей региона. В этом году на конкурс в рамках реализации программы инициативного бюджетирования было представлено 730 проектов, 308 из которых стали победителями. О принятом решении губернатор Челябинской области сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов.

«Распределено 750 млн рублей из областного бюджета. С учетом востребованности этого механизма и количества заявленных проектов сегодня я подписал распоряжение о направлении дополнительно 400 млн рублей. Задача главам, управлению внутренней политики и минфину максимально быстро довести второй транш, заключить дополнительные соглашения и начать контрактацию работ и их выполнение»,

— поручил Алексей Текслер.

Губернатор дал подчиненным на выполнение этой работы несколько недель, отметив, что медлить нельзя.

Напомним, что в рамках инициативного бюджетирования жители могли предлагать для реализации проекты по разным направлениям: от благоустройства до проведения культурно-массовых мероприятий.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-idei-zhiteley-po-uluchsheniyu-chelyabinskoy-oblasti-vydelyat-eshche-400-mln-rubley/