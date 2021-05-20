В Озерске начнут приводить в порядок газоны

Как сообщили в управлении капитального строительства и благоустройства, в начале мая было заключено четыре контракта на выкашивание растительности на улицах города. Один из подрядчиков приступит к окосам в последних числах текущего месяца, другие подрядные организации завершают оформление въезда в Озерск, и в начале июня приступят к работе. В первую очередь окосы начнутся вдоль автомобильных дорог и в зонах треугольников видимости для обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме того, по информации УКСиБ, на начало июня запланирована подрезка кустарников, приоритетными являются территории, где поросль будет мешать обзору водителей и пешеходов.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа