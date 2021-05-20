В Озерске начнут приводить в порядок газоны

В рамках Дней малого и среднего предпринимательства управлением экономики совместно с управлением образования администрации для учеников 10 классов школы № 25 была организована экскурсия на два промышленных предприятия Озерска: «Озерский завод энергоустановок» и «Завод химико-технологического оборудования» Подробнее