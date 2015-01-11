Экскурс в историю поселка

Весной 2021 года прошел фестиваль "Большой юбилей маленького поселка" в рамках празднования 65-летия посёлка Метлино Озёрского городского округа.

Фестиваль включает в себя ряд мероприятий: спортивные семейные состязания, конкурс «Символ посёлка», поздравление ветеранов посёлка и исторический экскурс.

Исторический экскурс – это тематическая встреча учеников школы №35 и истории их родного посёлка Метлино. Что же мы приготовили для посетителей?

В начале ребята смотрят фото-презентацию об истории посёлка, включающую в себя памятные фото давно минувших лет. Дети с интересом разглядывают изменившиеся до неузнаваемости места, которые так трудно соотнести с современным обликом посёлка. Взрослые сопровождают просмотр ностальгической улыбкой, которая так тепло отзывается внутри. Автор презентации – обучающаяся объединения "Мастерской компьютерной грамотности" Камила Хакимова. Из фоторяда ребята узнают, когда было основан посёлок Метлино, откуда получил такое название, что такое ОНИС (опытная научно- исследовательская станция), для чего она была создана, и чем занимались жители поселка в лабораториях станции.

После фильма ребята посещают небольшую выставку, посвящённую Евгению Алексеевичу Фёдорову – легендарному руководителю опытной научно – исследовательской станции (ОНИС). Дети и взрослые с интересом и удовольствием разглядывают фото и памятные экспонаты, перелистывают страницы книг, совершают воображаемый звонок по телефону, который имел прямую связь из кабинета Е.А.Фёдорова с лабораториями химкомбината «Маяк», рассматривают настоящий китовый ус и охотничий свисток ручной работы, слушают рассказ о создателе науки радиоэкология – о важном человеке в истории посёлка Метлино – Евгении Алексеевиче.

Клуб по месту жительства «Динамик» ждёт тех, кто не успел еще посетить наш замечательный исторический экскурс. Дворец творчества благодарит семью Е.А.Фёдорова за предоставленные экспонаты из личного семейного архива и за подаренную возможность прикоснуться к истории.

Информация управления образования администрации.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47061/