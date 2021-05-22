Любители велосипедного спорта в Озерске открыли летний сезон-2021

23 мая в парке культуры и отдыха состоялся велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и открытию велосезона.

Заявленный ранее и перенесенный с 16 мая на минувшее воскресенье спортивный праздник, к сожалению, не собрал обычного числа участников – любителей покрутить педали. Но те, кто не стал изменять традиции, явно не пожалели о проведенном на свежем воздухе времени.

Более 40 человек совершили 4-километровую прогулку по тихим улицам города, порядка 29 велосипедистов приняли участие в кросс-фите, для 18 участников от 2 до 15 лет был организован конкурс «Безопасное колесо» (в ходе которого проверялись навыки фигурного вождение велосипеда и самоката).

Все победители заездов и соревнований получили поощрительные призы, медали и грамоты.

Организаторами спортивного праздника выступили Федерация триатлона г. Озерска (председатель – Андрей Комиссаров), МБУ «ПКиО» (директор - Луиза Белая) и МБУ «Арена» (директор – Сергей Родин) совместно с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск.

Велопробег проводился в рамках единого календарного плана спортивных мероприятий, вошедших в муниципальную программу и финансируемых из бюджета округа.

Фото Дениса Васильева.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47082/