В полдень федеральные трассы на Урале закроют для большегрузов из-за жары

Управление федеральных дорог «Южный Урал» предупредило о введении ограничения движения на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях из-за жары 25 мая – ограничение касается большегрузного транспорта.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше 32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей», – говорится в сообщении.

Выезд фур запрещен с 12.00 до 20.00 на следующие автодороги:

• М-5 «Урал»: 1 548-1 871 км;

• М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 11-130 км;

• А-310 (Челябинск – Троицк): 16-146 км;

• Р-254 «Иртыш»: 13-55 км в Челябинской области и 55-465 км – в Курганской области, а также на участке 0-91 км (подъезд к Тюмени);

• Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган): 125-356 км.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах на Южном Урале и в Зауралье, работает круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы Упрдор: 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

https://dostup1.ru/society/V-polden-federalnye-trassy-na-Urale-zakroyut-iz-za-zhary_137367.html