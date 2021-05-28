Завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год

Рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год, которое длилось во всей стране пять недель на платформе gorodsreda.ru, завершилось 30 мая. В настоящее время идет подсчет и проверка голосов.

По предварительным данным, в Озерском городском округе наибольшее количество голосов набрал сквер на площади им. Б. В. Броховича. За объекты благоустройства проголосовали более 13 тысяч озерчан.

Напомним, право голоса за ту или иную общественную территорию, подлежащую благоустройству, имели все жители округа старше 14 лет. Голосование проходило на специальной интернет-площадке 74.gorodsreda.ru , портале Госуслуг и на пунктах голосования, где работали волонтеры. Кроме того, волонтеры помогали в голосовании жителям Озерска во время проведения городских мероприятий, выезжали на предприятия. Обученные добровольцы подробно рассказывали об объектах, которые могут быть благоустроены.

- Люди позитивно реагировали на будущее благоустройство Озерска и поселков, а мы, в свою очередь, рассказывали о конкретных объектах, за которые можно было отдать голос. Интерес жителей к голосованию был явный, людям нравится сам факт их причастности к улучшению округа, - рассказал один из волонтеров Александр Агейкин.

- Благодарю жителей округа, принявших участие в голосовании. Я убежден, что именно жители должны решить, какая территория должна быть благоустроена, как преобразить любимое место отдыха. Особая благодарность - волонтерам, помогавшим в голосовании. Парни и девушки работали ежедневно по несколько часов, в будни и выходные. Обязательно поблагодарим лично каждого из них, - подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.



































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа