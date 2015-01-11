2021-06-01YEKT05:00:00 | Новости Городские новости 1 июня – Международный день защиты детей

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей.

Этот праздник для наших ребятишек – один из самых ярких и запоминающихся в году. У школьников впереди – каникулы с интересными событиями, встречами и открытиями. А нас, взрослых, этот день еще и еще раз заставляет задуматься о судьбе подрастающего поколения, напоминает о необходимости особого, постоянного внимания к нему.

В нашем округе созданы благоприятные условия для полноценного образования, отдыха и гармоничного развития детей. У маленьких и юных озерчан есть возможность заниматься в спортивных комплексах, развивать свои таланты в учреждениях культуры и творчества, интересно и разнообразно проводить свой досуг. Это очень важно для формирования их личности.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая наша благодарность семьям, где дети окружены любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет внучат от невзгод.

Пусть наши дети растут здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая надежды родителей. Мы верим, что сегодняшние мальчишки и девчонки сделают завтрашний день лучше!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.



Уважаемые южноуральцы!

По давней традиции 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Это один из самых радостных и светлых праздников. Он напоминает о том, что дети – наше будущее, надежда и богатство любого народа.

В Челябинской области более 750 тысяч детей и подростков, и мы стремимся создавать все условия для их гармоничного развития. Каждый год на Южном Урале открываются новые школы и детские сады, спортивные объекты, студии, кружки и секции, детские технопарки. Растет объем финансовой поддержки семей с детьми из федерального и регионального бюджетов. Развивается социальное наставничество, институты правовой защиты, благотворительное движение в интересах детей.

У нас в области очень талантливые и способные ребята. Пусть они радуют своими успехами родителей, бабушек, дедушек, наставников и учителей, всех, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением. Желаю всем взрослым побольше терпения и веры в своих детей, а юным южноуральцам – крепкого здоровья, счастья и новых побед!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

Информация предоставлена: Уважаемые жители Озерского городского округа!1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей.Этот праздник для наших ребятишек – один из самых ярких и запоминающихся в году. У школьников впереди – каникулы с интересными событиями, встречами и открытиями. А нас, взрослых, этот день еще и еще раз заставляет задуматься о судьбе подрастающего поколения, напоминает о необходимости особого, постоянного внимания к нему.В нашем округе созданы благоприятные условия для полноценного образования, отдыха и гармоничного развития детей. У маленьких и юных озерчан есть возможность заниматься в спортивных комплексах, развивать свои таланты в учреждениях культуры и творчества, интересно и разнообразно проводить свой досуг. Это очень важно для формирования их личности.Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая наша благодарность семьям, где дети окружены любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет внучат от невзгод.Пусть наши дети растут здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая надежды родителей. Мы верим, что сегодняшние мальчишки и девчонки сделают завтрашний день лучше!Уважаемые южноуральцы!По давней традиции 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Это один из самых радостных и светлых праздников. Он напоминает о том, что дети – наше будущее, надежда и богатство любого народа.В Челябинской области более 750 тысяч детей и подростков, и мы стремимся создавать все условия для их гармоничного развития. Каждый год на Южном Урале открываются новые школы и детские сады, спортивные объекты, студии, кружки и секции, детские технопарки. Растет объем финансовой поддержки семей с детьми из федерального и регионального бюджетов. Развивается социальное наставничество, институты правовой защиты, благотворительное движение в интересах детей.У нас в области очень талантливые и способные ребята. Пусть они радуют своими успехами родителей, бабушек, дедушек, наставников и учителей, всех, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением. Желаю всем взрослым побольше терпения и веры в своих детей, а юным южноуральцам – крепкого здоровья, счастья и новых побед!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-01YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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