1 июня – Международный день защиты детей

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей.
Этот праздник для наших ребятишек – один из самых ярких и запоминающихся в году. У школьников впереди – каникулы с интересными событиями, встречами и открытиями. А нас, взрослых, этот день еще и еще раз заставляет задуматься о судьбе подрастающего поколения, напоминает о необходимости особого, постоянного внимания к нему.
В нашем округе созданы благоприятные условия для полноценного образования, отдыха и гармоничного развития детей. У маленьких и юных озерчан есть возможность заниматься в спортивных комплексах, развивать свои таланты в учреждениях культуры и творчества, интересно и разнообразно проводить свой досуг. Это очень важно для формирования их личности.
Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая наша благодарность семьям, где дети окружены любовью и вниманием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет внучат от невзгод.
Пусть наши дети растут здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая надежды родителей. Мы верим, что сегодняшние мальчишки и девчонки сделают завтрашний день лучше!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Уважаемые южноуральцы!
По давней традиции 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Это один из самых радостных и светлых праздников. Он напоминает о том, что дети – наше будущее, надежда и богатство любого народа.
В Челябинской области более 750 тысяч детей и подростков, и мы стремимся создавать все условия для их гармоничного развития. Каждый год на Южном Урале открываются новые школы и детские сады, спортивные объекты, студии, кружки и секции, детские технопарки. Растет объем финансовой поддержки семей с детьми из федерального и регионального бюджетов. Развивается социальное наставничество, институты правовой защиты, благотворительное движение в интересах детей.
У нас в области очень талантливые и способные ребята. Пусть они радуют своими успехами родителей, бабушек, дедушек, наставников и учителей, всех, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением. Желаю всем взрослым побольше терпения и веры в своих детей, а юным южноуральцам – крепкого здоровья, счастья и новых побед!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа