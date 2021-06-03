2021-06-03YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Многодетные семьи получат дополнительную поддержку от государства В рамках проекта «Крепкая семья» местного отделения партии «Единая Россия» в День защиты детей прошла встреча, посвящённая действующим и новым мерам социальной поддержки, которыми могут воспользоваться озерские семьи.

На встречу в депутатский центр была приглашена мама шестерых детей Наталья Атангулова, которая пришла вместе со старшим сыном и младшей дочкой. В настоящее время возраст всех шестерых ребятишек, которые растут в этой семье, – до десяти лет. Наталья оформила все предоставленные государством льготы, и они, по её словам, являются для их многодетной семьи значительным подспорьем:

– Все выплаты я смогла оформить со своего телефона. Мне не надо было никуда ходить. Общая сумма выплат составляет порядка пятидесяти тысяч рублей. Зарплата у мужа небольшая, а эти пособия нам очень помогают, мы не бедствуем, в семье всё в достатке, всё есть, и нам даже удаётся немного откладывать на улучшение жилищных условий.

Разговор о новых изменениях в российском законодательстве состоялся с участием: заместителя председателя Собрания депутатов округа Андрея Кузнеченкова, начальника управления социальной защиты Лилии Солодовниковой, специалиста УСЗН, начальника отдела семьи Оксаны Халмурадовой и директора ДТДиМ Ирины Антоновой. Координатором проекта «Крепкая семья» является депутат Собрания депутатов округа, руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озерском городском округе Валентина Сылько.

– Хотелось бы ещё раз напомнить о том, какие формы защиты предусмотрены государством для этой категории. В рамках проекта «Крепкая семья» мы неоднократно проводим встречи для того, чтобы проинформировать жителей о том, как положения региональных и федеральных законов реализуются на местном уровне, – подчеркнула Валентина Сылько.

Как отметила Лилия Солодовникова, в рамках проекта «Демография» поддержка семей с детьми играет ключевую роль. В настоящее время акцент делается на адресную помощь и в первую очередь тех семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эти выплаты ежегодно индексируются.

Как пояснила Оксана Халмурадова, в настоящее время семьями очень востребованы выплаты на детей от 3 до 7 лет. Новые адресные выплаты в этом году были увеличены, вместе с тем с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения, которые определяют критерии для выплаты данного пособия.

– Большинство заявлений на выплату этого пособия оформляются через многофункциональный центр. Достаточно только одного заявления, все остальные документы мы запрашиваем в системе межведомственного взаимодействия. Решение принимается в течение 30 рабочих дней, – разъяснила специалист УСЗН.

Кроме того, в 2021 году планируются выплаты беременным женщинам, единовременные выплаты школьникам к 1 сентября, а также ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет, если семья признана нуждающейся в материальной поддержке.

Директор ДТДиМ Ирина Антонова подробно рассказала о том, как будет в округе реализовываться программа по возврату 50 процентов стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря:

– Сейчас на сайте ДТДиМ создана страница для реализации данной программы, скоро она будет активна. Весь алгоритм возврата половины стоимости путёвки там представлен пошагово. Цена путёвки для родителей составляет 5200 рублей, при условии возврата средств, родительская плата будет фактически на половину меньше.

– Я считаю, что меры социальной поддержки очень важны, женщины обязательно должны быть защищены на время рождения и ухода за ребёнком. Без такого подхода мы не сможем поднять демографическую прямую. Я даже могу сказать, что в последнее время среди обращений избирателей практически нет вопросов, связанных с многодетными семьями. Это говорит о том, что государство значительно увеличило поддержку института семьи, и эта работа продолжается. Радует и то, что цифровизация помогает родителям оформлять материальную помощь просто по телефону, и мы сейчас услышали подтверждение от мамы шестерых детей, – поделился своим впечатлением от встречи Андрей Кузнеченков.

Валентина Сылько и Андрей Кузнеченков поздравили Наталью и её семью с праздником, вручили цветы и подарки.



Информация предоставлена: На встречу в депутатский центр была приглашена мама шестерых детейкоторая пришла вместе со старшим сыном и младшей дочкой. В настоящее время возраст всех шестерых ребятишек, которые растут в этой семье, – до десяти лет. Наталья оформила все предоставленные государством льготы, и они, по её словам, являются для их многодетной семьи значительным подспорьем:Разговор о новых изменениях в российском законодательстве состоялся с участием: заместителя председателя Собрания депутатов округа, начальника управления социальной защитыспециалиста УСЗН, начальника отдела семьии директора ДТДиМ. Координатором проекта «Крепкая семья» является депутат Собрания депутатов округа, руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озерском городском округеподчеркнулаКак отметила, в рамках проекта «Демография» поддержка семей с детьми играет ключевую роль. В настоящее время акцент делается на адресную помощь и в первую очередь тех семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эти выплаты ежегодно индексируются.Как пояснила, в настоящее время семьями очень востребованы выплаты на детей от 3 до 7 лет. Новые адресные выплаты в этом году были увеличены, вместе с тем с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения, которые определяют критерии для выплаты данного пособия.разъяснила специалист УСЗН.Кроме того, в 2021 году планируются выплаты беременным женщинам, единовременные выплаты школьникам к 1 сентября, а также ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет, если семья признана нуждающейся в материальной поддержке.Директор ДТДиМподробно рассказала о том, как будет в округе реализовываться программа по возврату 50 процентов стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря:поделился своим впечатлением от встречипоздравилиНатальюи её семью с праздником, вручили цветы и подарки.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-03YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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