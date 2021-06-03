Детские оздоровительные лагеря готовятся к встрече юных озерчан

На этой неделе в оздоровительных детских лагерях «Звёздочка», «Орлёнок» и «Отважных» пройдёт тщательный осмотр и приёмка всех объектов инфраструктуры.

В условиях эпидемиологических угроз обеспечение качественного и безопасного отдыха детей во многом зависит от соблюдения санитарных норм и правил, поэтому открытию летней оздоровительной кампании в Озерском городском округе предшествовала масштабная организационная и практическая работа, которая в настоящее время вступает в заключительную фазу.

От того, насколько полноценно ребенок проведет летний отдых, во многом зависит его здоровье и настроение, а значит, и успеваемость. Кроме того, практика подтверждает, что правильно организованный отдых и оздоровление ребенка в летний период укрепляет иммунитет и минимизирует возможность возникновения простудных заболеваний осенью и зимой.

В оздоровительных лагерях Озерского городского округа детей ждёт активный и познавательный отдых. Как и в прежние годы каждый ребенок сможет заняться интересным и любимым видом творчеством, а массовые мероприятия будут проводиться преимущественно на открытом воздухе, но с учетом погодных условий.

Каждый год квалифицированный педагогический персонал нацелен на то, чтобы поддержать детей, раскрыть их способности и таланты, рационально организовать их свободное время, предложить занятие по душе, что в дальнейшем поможет детям определиться с будущей профессией. Каждый день в оздоровительном лагере наполнен физической и эмоциональной подзарядкой: увлекательными мероприятиями, квестами, соревнованиями, концертами и другими яркими событиями.

Информация и фото ДТДиМ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47231/