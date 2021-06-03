9 июня исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Константин Мирошниченко проведёт в Озерске приём граждан

9 июня 2021 с 11:00 до 13:00 часов в здании следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области, расположенном по адресу: г. Озерск, ул. Пушкина, д. 3а, исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Константином Владимировичем Мирошниченко будет осуществляться приём граждан с жалобами (обращениями) по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам Следственного комитета Российской Федерации, а также с обращениями, содержащими сведения о признаках преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц.

По вопросу записи на личный приём к и.о. руководителя следственного управления К.В. Мирошниченко следует обращаться к и.о. руководителя следственного отдела по ЗАТО город Озерск Хабалкину Ивану Ивановичу по телефону 8(35130) 2-33-24, либо к руководителю отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления Григорович Ларисе Геннадьевне по телефону 8(351)728-57-15.

На личном приёме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность. Гражданам в ходе приема необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), что предусмотрено распоряжением Правительства Челябинской области от 06.05.2020 г. № 288-рп «О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Челябинской области и внесения изменений в распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп.

Гражданам необходимо при себе иметь жалобу, к которой должны быть приложены ответы заместителей руководителя следственного управления с отказом в удовлетворении требований по ранее рассмотренной жалобе.

Просим обратить внимание на то, что следователи, дознаватели и оперативные службы органов внутренних дел и иных правоохранительных органов не находятся в подчинении Следственного комитета Российской Федерации, поэтому решения, принятые указанными работниками, а также их действия следует обжаловать руководителю вышестоящего органа правопорядка, прокурору или в суд.

Информация следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47252/