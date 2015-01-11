На Южном Урале за 3 дня задержали 221 пьяного водителя

В Челябинской области за выходные поймали 221 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, – из них 29 сделали это не впервые.

«С 4 по 6 июня за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечены 192 водителя. Их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 29 водителей – они будут привлечены к уголовной ответственности. Максимальная санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Также сотрудники ГИБДД задержали 202 бесправника.

Добавим, за выходные дни на территории Челябинской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека погибли, 23 получили травмы.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-za-3-dnya-zaderzhali-221-pyanogo-voditelya_137788.html