В округе пройдут мероприятия и акции, приуроченные ко Дню России

11 июня с 10:00 до 18:00 Озерский городской музей приглашает посетить выставку «Оружие сквозь века» с экскурсионным сопровождением.

12 июня в 12:00 в Детском парке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов КДЦ и самодеятельных артистов города.

12 июня в 18:00 в парке культуры и отдыха состоится концерт «Трио «Трое» (театр "Наш дом"). О наличии билетов уточнять в кассе театра. Тел. 2-56-15.

12 июня в 18:00 в ДК им. А.С. Пушкина состоится праздничный концерт «Мы-Россия!»

12 июня в 18:00 на площади у ДК «Синегорье» (пос. Метлино) пройдет массовое гуляние, посвященное Дню России «Звени, звени, златая Русь!»

12 июня в течение дня на проспекте К. Маркса и в сквере им. А. Б. Логинова «Волонтеры Мира» (ЦКИДМ «Мир») будут раздавать всем желающим ленточки-триколор.

В рамках празднования Дня России по всей стране пройдут Всероссийские акции "Окна России", «Флаги России. 12 июня». Жителей Озерского городского округа приглашают присоединиться и оформить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой родине или вывесить флаг России на окне или балконе дома и поделиться фотографиями в соцсетях с хэштегами #МыРоссия #СтранаПобедителей.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47303/