Озерск.ру и УКС-ТВ поздравляют с Днём России!

В Челябинской области 12-14 июня пройдет очередной этап бесплатной вакцинации желающих от COVID-19 – прививку от коронавируса можно будет поставить не только в ТРК, но и на улицах, в парках и площадях Подробнее
С 6 июня в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» началась первая смена летней кампании 2021 года. После годовалой разлуки с первой же встречи, игры и мероприятия было полное ощущение радости от нахождения в «Орленке» Подробнее
В связи с проведением ремонтных работ 11 июня 2021 г. с 09:00 часов и до окончания работ будет временно перекрыто движение транспорта по ул. Матросова от пересечения с ул. Дзержинского до регулируемого пешеходного перехода в районе школы № 33. Подробнее