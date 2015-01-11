Афиша на все праздничные дни!

С Днём России вас, дорогие озерчане!

Чем заняться и куда отправиться в ближайшие 3 дня - информация как всегда в нашей АФИШЕ!

Озёрск

Все выходные:

Работает "Лодочная станция"!

Суббота, 12 июня

12-го июня в течение дня на проспекте К. Маркса и в сквере им. А. Б. Логинова «Волонтеры Мира» (ЦКИДМ «Мир») будут раздавать всем желающим ленточки-триколор.

11-00 глк "Егоза"

Приглашаем встретить День России на склонах Егозы!

12 июня, как и каждую субботу лета, для вас будет работать Байк Парк Егоза - комплекс из подъемника и 5 горных вело-трасс!

Подъемник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Парковка БЕСПЛАТНА!

Мангальные зоны все также сдаются в аренду! Так что отметить можно будет и классическим способом!

12:00 в Детском парке пройдет концертная программа с участием творческих коллективов КДЦ и самодеятельных артистов города.

14-00 на площадке за Управлением ПО "Маяк" состоятся соревнования по Мотоджимхане

С 15 и до 17-00 Детский парк. Приглашаем детей создать МУРАЛ.

18:00 в парке культуры и отдыха состоится концерт «Трио «Трое» (театр "Наш дом"). О наличии билетов уточнять в кассе театра. Тел. 2-56-15.

18:00 п. Татыш. в ДК им. А.С. Пушкина состоится праздничный концерт «Мы-Россия!»

Воскресенье, 13 июня

12-00 Летний театр в Городском парке

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Купить или забронировать билет можно на сайте, в кассе театра или за час до начала спектакля на площадке "Летнего театра" в парке культуры и отдыха (за наличный расчет)

Челябинск

12-го июня все выставки и экспозиции Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1 и на улице Труда, 92А будут со свободным входом, а в Картинной галерее пройдут бесплатные экскурсии.

Музей приглашает провести праздничный день в своих выставочных залах. Каждый найдет выставку себе по вкусу.

Парк «Сад Победы»: 11.00 Зарядка со звездой; 12.00 Развлекательная программа для детей 0+

Городской сад им. А. С. Пушкина: 12.00 Праздничный концерт «Моя страна — моя Россия» 0+

Пешеходная часть улицы Кирова: 14.00 Творческий марафон «Пою тебе, Россия!» 0+

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр): 16.00 Танцевальная программа «Для тех кому за…» 0+;

22.00 Проект «Кино в парке» 16+

Воскресенье, 13 июня

Театральная площадь: 12.00 Фестиваль ретро-техники «Машина времени» 0+

Детский парк им. В. В. Терешковой: 16.00 Музыкальный вечер (джаз и танцевальная музыка) 0+

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр): 16.00 Благотворительный концерт помощи онкологическим больным «Свет надежды» 0+;

22.00 Кинопоказ под открытым небом документальных короткометражных фильмов об онкологии. Завершит кинопоказ — к/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 16+

Екатеринбург

Суббота, 12 июня

С 12 до 17-00 Екатеринбрг-ЭКСПО

Сложные элементы, адреналин, зрелищная борьба за призовые места- все это "EXPO OFF ROAD FEST 2021»

В рамках шоу-выставки КАЛИБР 20.21

12 июня г.Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО", бульвар ЭКСПО 2

С утра и до позднего вечера 12 июня в Екатеринбурге на разных площадках пройдут музыкальные, танцевальные, поэтические программы и музейные акции, посвященные одному из главных государственных праздников – Дню России. Посетить их смогут все желающие.

Материал подготовила Александра Лебедева.