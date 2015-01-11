Уважаемые жители округа! «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Наступила пора цветения тополей, а значит, появляется и тополиный пух.

Существует закономерность – чем жарче и ветренее погода, тем больше летает тополиного пуха.

«Летний снег» имеет свойство легко набиваться в щели различных строений, а также легко возгораться.

Скопления пуха особенно опасны около деревянных строений, гаражей, автостоянок, т.к. они могут стать «бикфордовым шнуром», по которому огонь доберется до зданий или автотранспорта.

• Не поджигайте тополиный пух!

• Объясните детям, что опасно поджигать «летний снег»!

• Проявляйте бдительность – пресекайте игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха!

• Курите только в местах, отведенных для этой цели.

• Не бросайте на улице (и с балкона) непотушенные спички и окурки!

• В случае пожара немедленно звоните 01 со стационарного телефона, 101 или 112 – с мобильного.