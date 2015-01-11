В выходные общедоступная вакцинация от COVID-19 пройдет в 13 городах Южного Урала

В Челябинской области 12-14 июня пройдет очередной этап бесплатной вакцинации желающих от COVID-19 – прививку от коронавируса можно будет поставить не только в ТРК, но и на улицах, в парках и площадях.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Желающие поставить вакцину на месте заполняют анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проводит общий осмотр, измеряет давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Список прививочных пунктов: https://dostup1.ru/medicine/V-vyhodnye-obschedostupnaya-vaktsinatsiya-ot-COVID-19-proydet-v-13-gorodah-Yuzhnogo-Urala_137945.html