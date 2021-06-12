На этой неделе россияне будут работать всего 4 дня

Начинается четырехдневная рабочая неделя – напомним, в этом году День России выпал на субботу, 12 июня, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14-е.

Таким образом, россияне будут работать всего четыре дня – с 15 по 18 июня включительно. Это касается тех, кто трудится в режиме 5/2.

В начале ноября граждан страны ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.+

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 31 декабря 2021-го по 9 января 2022-го.

Кроме того, в 2022 году выходными, по предварительным данным министерства, станут 23 февраля, 6-8 марта, 30 апреля-3 мая и 7-10 мая, 11-13 июня и 4-6 ноября.

https://dostup1.ru/society/Na-etoy-nedele-rossiyane-budut-rabotat-vsego-4-dnya_137983.html