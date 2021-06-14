Ветерану вручили юбилейное поздравление от имени президента России

Ветераны войны и труженики тыла, отмечающие круглую дату со дня рождения, традиционно получают поздравительные письма из Кремля за подписью Владимира Путина.
– От души поздравляем вас с юбилеем, – зачитал поздравление главы государства Евгений Щербаков. – На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, трудности послевоенного времени, но Вы и Ваши товарищи выстояли. Победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой и жизненный путь, любовь к Родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодёжи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа.
В день рождения поздравить юбиляра пришли также начальник Управления социальной защиты населения администрации Лилия Солодовникова, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.
Стоит подчеркнуть, что, несмотря на свой солидный возраст, Павел Михайлович по-прежнему активен, отлично помнит все даты и события прожитых лет и очень обрадовался приходу гостей.
Павел Михайлович родился 15 июня 1926 года в посёлке Иванова Поляна (Чардовского района Мордовской АССР). В 1943 году был призван в Красную армию и направлен в школу снайперов. С 1944 года воевал на 2 Белорусском фронте, затем в Польше, где был тяжело ранен. После ранения был награждён медалью «За отвагу». День Победы Павел Михайлович встретил в госпитале. В 1946 года он приехал в Челябинск-40 на строительство комбината. После того, как в 1948 году был демобилизован, остался жить в городе. До 1986 года работал на ПО «Маяк» в энергоцехе, откуда ушёл на заслуженный отдых. Павел Михайлович также награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией в войне 1941-1945 гг.» и медалью «Ветеран труда».
Тепло поздравив юбиляра, гости пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и предложили встретиться снова, чтобы отметить его 100-летний юбилей.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа