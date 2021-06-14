Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19

Свое предложение глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым», – заявил Алексей Текслер.

Южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации.

Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

В Челябинскую область поступило более 351 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения ФМБА направлена партия препарата для вакцинации 35 тыс. человек.

Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины.

Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

Челябинская область в числе регионов, где первыми в стране начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47357/