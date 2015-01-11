12 июня в ДК им. А.С. Пушкина прошел концерт, посвященный Дню России

Участники программы, взрослые и дети, сумели создать праздничное настроение всем, кто пришел на этот праздник.

В концерте приняли участие: народный коллектив вокальная группа «Дискаер» (руководитель Татьяна Чехова), ансамбль народной песни «Серебряные голоса» (руководитель Людмила Маркина), хореографический коллектив «Integra» (руководитель Марина Сергеева),солисты «КДЦ» и студентка ОГКИ Екатерина Мамаева.

Свою лепту в общую атмосферу праздника внесли волонтеры творчества, которые провели акцию «Мы – Россия!».

Они подарили гостям трехцветные флажки, а также украсили лица малышей цветами триколора.

Фото Александра Абросимова