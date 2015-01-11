Евгений Щербаков: «Вместе с горожанами ждем обновление проспекта К. Маркса»

Сегодня глава округа проверил качество выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны одного из главных проспектов Озерска. К концу лета на пр. К. Маркса должен преобразиться ещё один участок протяжённостью около пятисот метров.

В настоящее время полным ходом идёт благоустройство второй и третьей очереди пешеходной зоны проспекта – от магазина «Елена» до «Мебельного». (Первая очередь от ТЦ «Орфей» до магазина «Наш мир» была благоустроена летом 2019 года.)

Напомним, благоустройство проводится в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняет подрядная организация ООО ТД «Монолит». Так же, как и на участке первой очереди, здесь будут продолжены: асфальт, велодорожка, брусчатка, установлены скамьи, подсветка, всё будет выполнено в едином стиле. По словам подрядчика, в настоящее время на сто процентов выполнены работы на электрокоммуникационных и электрических сетях, а также на водопроводе и канализации. Сейчас идёт установка осветительных опор и подготовка к асфальтированию, к концу июня эти работы завершатся, брусчатка будет уложена к середине июля.

В рамках благоустройства планируется запустить в работу фонтан. Он спроектирован как циркуляционный (в закрытой системе перекачка воды будет осуществляться по кругу), оборудование для него полностью заказано. В вечернее время фонтан будет подсвечиваться подводными светильниками, они будут включаться вместе с уличным освещением проспекта. Проектом предусмотрена также посадка кустарников, взамен тех, которые были выкопаны перед началом работ. Кроме того, важно подчеркнуть, что возле магазина «Елена» был перенесён выезд для транспорта с территории стоянки на проспект, поскольку ранее автомобилям было неудобно выезжать на проезжую часть рядом с пешеходным переходом, а у магазина «Мебельный» выезд остался на прежнем месте, но значительно расширен. На проспекте планируется также установить модульный туалет.

Контроль за качеством работ осуществляют специалисты МКУ «УКС».

– Работы выполнены на восемьдесят процентов, по итогам выполненных работ подписываются соответствующие акты. Подрядчик работает с опережением графика, вполне возможно, что объект будет сдан досрочно, – отметил исполняющий обязанности директора МКУ «УКС» Валерий Кулагин.

Глава округа положительно оценил работу подрядчика. Евгений Щербаков отметил что, эта организация хорошо зарекомендовала себя и на других объектах:

– Радует то, что ответственный бизнес Озерска занимается благоустройством родного города. В данном случае, я думаю, не стоит торопиться, поскольку самое главное – это качество. Надо сделать один раз и надолго. Отдельного внимания заслуживает фонтан: он станет центром всего проекта благоустройства. Здесь заменят все коммуникации, полностью отреставрируют чашу: сделают всё то, что не могли долгие годы. Мы видим, насколько привлекательным после благоустройства стал участок первой очереди, а здесь уже было некомфортно. Строители работают с опережением графика, поэтому уже через три месяца это место будет не узнать. Я считаю, что всё должно получиться хорошо. У подрядчика срок контракта до 30 сентября, но я думаю, что мы вместе сможем открыть эту пешеходную зону и запустить фонтан раньше, надеюсь, что к 1 сентября. Вместе с горожанами мы порадуемся обновлению. Пешеходная зона на проспекте оформилась более тридцати лет назад, а сейчас она переживает своего рода возрождение.







































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа