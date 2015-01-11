ПО «Маяк» отмечает 73-летие! Поздравляем и публикуем праздничную афишу!

По "Маяк" отмечает своё 73-летие! И, конечно, афиша практически вся посвящена этому знаменательному событию!

Озёрск

Все выходные:

Работает "Лодочная станция"

Суббота, 19-ое июня

С 9 до 11-00 пр-т Ленина, справа от МФЦ

Летом Разделяйка будет проходить каждую третью субботу месяца с 9:00 до 11:00

‼С июня изменились правила приема категории «прочий мягкий» по требованиям переработчика:

«прочие ПЭ-ПАКЕТЫ» - маркировки C/LDPE, C/HDPE, в т.ч. фольгированные,

«прочие ПП-ПАКЕТЫ» - маркировка C/PP, PP-фольгированный,

«ДОЙ-ПАКИ» - пакеты с широким дном – от майонеза, например, или средств для стирки и т.д., с маркировками С/РР, С/LDPE, C/HDPE.

Не принимаются пакеты с маркировкой 7 и 90. К сожалению!

На Разделяйке снова состоится ярмарка «Десяточка». Туда можно принести ненужные, но хорошие вещи (не одежда)

10-30 Летний театр в "Городском парке"

"Давай дружить, ромашка!", 0+

с 11-00 до 16-00 глк "Егоза"

Ждём Вас в эту субботу на склонах Егозы в Байк Парке Егоза

ждём +20гр и переменную облачность

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Парковка БЕСПЛАТНА!

Мангальные зоны 200 руб/час

Программа мероприятий в Городском и Детском парках, посвящённые Дню рожденья ПО "Маяк"!

А теперь подробнее:

С 11 до 19-00 Детский парк

Детский парк Культуры и отдыха приглашает своих юных друзей и их родителей в гости!

12-00 Детский парк

Праздничная развлекательная программа "Играй-град"!

Воскресенье, 20-ое июня

12-00 Летний театр в Городском парке

"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса

Интерактивное представление (6+)

18-00 Летний театр в Городском парке

"Старший сын", 16+

По области:

Суббота, 19-ое июня

БО "Увильды": отраслевой фестиваль современной музыки городов и предприятий Госкорпорации «Росатом»

Line-up фестиваля АтомФест-2021

12:00 - Граница Городов, Снежинск

12:30 - Фильтр, Балаково

13:00 - ОРаторское искусcтво, Озëрск

13:30 - Василий Телицын, Заречный

14:00 - ПБМ, Снежинск

14:30 - PERFECTOR, Новоуральск

15:00 - Грабители Банков, Новоуральск

15:30 - GAM BEAT, Озëрск

16:00 - AutocatZ, Заречный

16:30 - MY FAMILY IS SHARK, Трëхгорный

17:00 - Доктор Парк, Снежинск

17:30 - МегаВаттБита, Снежинск

18:00 - АБZАЦ, Озëрск

18:30 - Кружок по интересам ЖБ, Снежинск

19:00 - Форт РосЪ, Озëрск

19:30 - ЯНЕЯ, Удомля

20:00 - ГАВРИЛОВ, Челябинск

20:45 - KAMODO, Екатеринбург

21:30 - Never-Opened-Doors, Челябинск

22:30 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКОВ, Москва

23:30 - 02:00 - электронная сцена:

DjGrankovskiy, Снежинск

TONYBEATS, Миасс

HeadLaaX, Озëрск

Sсhweller, Трëхгорный

Материал подготовила Александра Лебедева.