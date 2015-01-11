ПО «Маяк» отмечает 73-летие! Поздравляем и публикуем праздничную афишу!

По "Маяк" отмечает своё 73-летие! И, конечно, афиша практически вся посвящена этому знаменательному событию!
Озёрск
Все выходные:
Работает "Лодочная станция"
Суббота, 19-ое июня
С 9 до 11-00 пр-т Ленина, справа от МФЦ
Летом Разделяйка будет проходить каждую третью субботу месяца с 9:00 до 11:00
‼С июня изменились правила приема категории «прочий мягкий» по требованиям переработчика:
«прочие ПЭ-ПАКЕТЫ» - маркировки C/LDPE, C/HDPE, в т.ч. фольгированные,
«прочие ПП-ПАКЕТЫ» - маркировка C/PP, PP-фольгированный,
«ДОЙ-ПАКИ» - пакеты с широким дном – от майонеза, например, или средств для стирки и т.д., с маркировками С/РР, С/LDPE, C/HDPE.
Не принимаются пакеты с маркировкой 7 и 90. К сожалению!
На Разделяйке снова состоится ярмарка «Десяточка». Туда можно принести ненужные, но хорошие вещи (не одежда)
10-30 Летний театр в "Городском парке"
"Давай дружить, ромашка!", 0+
с 11-00 до 16-00 глк "Егоза"
Ждём Вас в эту субботу на склонах Егозы в Байк Парке Егоза
ждём +20гр и переменную облачность
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Парковка БЕСПЛАТНА!
Мангальные зоны 200 руб/час
Программа мероприятий в Городском и Детском парках, посвящённые Дню рожденья ПО "Маяк"!
А теперь подробнее:
С 11 до 19-00 Детский парк
Детский парк Культуры и отдыха приглашает своих юных друзей и их родителей в гости!
12-00 Детский парк
Праздничная развлекательная программа "Играй-град"!
Воскресенье, 20-ое июня
12-00 Летний театр в Городском парке
"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса
Интерактивное представление (6+)
18-00 Летний театр в Городском парке
"Старший сын", 16+
По области:
Суббота, 19-ое июня
БО "Увильды": отраслевой фестиваль современной музыки городов и предприятий Госкорпорации «Росатом»
Line-up фестиваля АтомФест-2021
12:00 - Граница Городов, Снежинск
12:30 - Фильтр, Балаково
13:00 - ОРаторское искусcтво, Озëрск
13:30 - Василий Телицын, Заречный
14:00 - ПБМ, Снежинск
14:30 - PERFECTOR, Новоуральск
15:00 - Грабители Банков, Новоуральск
15:30 - GAM BEAT, Озëрск
16:00 - AutocatZ, Заречный
16:30 - MY FAMILY IS SHARK, Трëхгорный
17:00 - Доктор Парк, Снежинск
17:30 - МегаВаттБита, Снежинск
18:00 - АБZАЦ, Озëрск
18:30 - Кружок по интересам ЖБ, Снежинск
19:00 - Форт РосЪ, Озëрск
19:30 - ЯНЕЯ, Удомля
20:00 - ГАВРИЛОВ, Челябинск
20:45 - KAMODO, Екатеринбург
21:30 - Never-Opened-Doors, Челябинск
22:30 - ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКОВ, Москва
23:30 - 02:00 - электронная сцена:
DjGrankovskiy, Снежинск
TONYBEATS, Миасс
HeadLaaX, Озëрск
Sсhweller, Трëхгорный
Материал подготовила Александра Лебедева.