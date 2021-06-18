Синоптики предупредили южноуральцев об опасном ветре

В Челябинской области днем 20 июня прогнозируются сильный ветер и грозы.

По информации синоптиков, в воскресенье в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, в ближайшие сутки также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Специалисты рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев. При резком порыве ветра возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. При перепадах напряжения в электрической сети следует немедленно обесточить все бытовые электроприборы, выдернув вилки из розеток.

Сегодня днем воздух прогреется до 21-26 градусов, на юге – до 31.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-yuzhnouraltsev-ob-opasnom-vetre_138151.html