Уроженец города Озерска Андрей Комаров избран сопредседателем Комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям

Постановление об избрании Андрея Комарова и Дмитрия Пумпянского сопредседателями комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям принято Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В качестве сопредседателей Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Пумпянский и член Правления РСПП Андрей Комаров будут участвовать в подготовке предложений и выработке консолидированной позиции по вопросам модернизации профобразования, повышения конкурентоспособности образовательных организаций системы среднего профессионального (СПО) и высшего профессионального образования (ВПО), совершенствования отечественного законодательства в образовательной сфере.

— Благодарю Бюро Правления РСПП за оказанное доверие. Качественное профессиональное образование, соответствующее актуальным запросам бизнеса, является основой экономического развития в стремительно меняющемся мире. Уверен, что мой 10-летний успешный опыт реализации практико-ориентированных программ СПО по подготовке востребованных кадров для промышленности и активное продвижение государственных мер стимулирования крупнейших работодателей к участию в модернизации системы профобразования будут способствовать дальнейшим позитивным изменениям в сфере отечественного образования, – отметил Член Совета директоров, основной акционер АО «Римера» Андрей Комаров.

Комитет РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям является постоянно действующим органом, который осуществляет свою деятельность с целью установления конструктивного диалога между бизнес-сообществом, государственной властью, общественными организациями и другими участниками экономических отношений в сфере образования. В числе основных функций Комитета – подготовка предложений и организация содействия Правительству Российской Федерации в создании эффективной системы профессионального образования, содействие российским организациям в выработке механизмов по повышению конкурентоспособности образовательных услуг, создание условий и механизмов для привлечения инвестиций и инновационных технологий в сферу профессионального образования.

Андрей Комаров – российский бизнесмен, инвестор, благотворитель, является сопредседателем Партнерского совета Министерства просвещения РФ. Инициатор уникальных образовательных программ, которые реализуются в формате государственно-частного партнерства: «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области и «Колледж будущего Татарстана» в Республике Татарстан, признанных лучшей практикой по подготовке рабочих кадров Минобрнауки РФ, Агентством стратегических инициатив и Национальным агентством развития квалификаций. Является учредителем АНО «Центр развития результативного образования», по инициативе и при участии которого в 2021 году запущен проект по созданию на территории Инновационного центра «Сколково» Высших художественно-технических мастерских для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий.