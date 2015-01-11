Алексей Текслер в режиме ВКС провел областное аппаратное совещание с главами муниципальных образований и членами регионального правительства

Одной из тем стала ситуация в связи с коронавирусом.

По словам Алексея Текслера, есть основания говорить о начале «третьей волны» заболеваемости коронавирусом: регионы ужесточают ограничения, в Челябинской области отмечается рост числа новых случаев заражения, особенно в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске. Увеличено число коек, на полную мощность работает новая областная инфекционная больница.

В связи с этим необходимо:

Усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах (в торговых организациях, транспорте, обратить особое внимание на сферу услуг).

Ограничить проведение в регионе массовых мероприятий.

Совместно с Роспотребнадзором решено отменить Ильменский и Бажовский фестивали, ряд мероприятий в муниципалитетах, в том числе Бушуевский фестиваль в Златоусте, а также областной Сабантуй в Троицке.

Усилить контроль за соблюдением уровня наполняемости залов. Обеспечить соблюдение всех санитарных требований, масочный режим и социальное дистанцирование.

-В случае нарушений при проведении мероприятий, совместно с Роспотребнадзором, будем закрывать учреждения, где эти меры не соблюдаются. Также мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Прошу Роспотребнадзор осуществлять контроль и информировать о выявленных нарушениях - сказал губернатор.

При этом в регионе разрешено проведение выпускных вечеров в школах, они пройдут, но с соблюдением всех мер безопасности.

Главная задача – увеличить темпы вакцинации. Необходимо продолжить вакцинацию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях; усиливать разъяснительную работу.

За высокие темпы вакцинации планируется поощрить муниципалитеты: предоставят преференции относительно ограничительных мер, поддержат финансово.

Территориям с уровнем вакцинации более 60% будет присвоен статус территорий, свободных от ковида.

-Коллеги, я вчера поставил вакцину. Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям - сказал глава региона.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47469/