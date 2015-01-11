Хроники. COVID 19 (2021). Сезон 2 выпуск 1. Вакцинация.

В 2020-м году, в первый год пандемии, стартовала наша серия сюжетов "Хроники коронавируса": о событиях, так или иначе относящихся к смертельному вирусу, в Озёрске, области, России и далеко за её пределами. Делились с вами своими мыслями, а вы своими.

Прошло больше года, и сейчас россияне переживают т.н. "Третью волну". Сначала об этом заявляли осторожно, но сейчас эту фразу повторяют практически во всех СМИ.

Мы возобновляем "Хроники". И очень надеемся, что когда-нибудь мир справится с этой ужасающей по своей масштабности проблемой.

В этом выпуске речь пойдёт о ...вакцинации.