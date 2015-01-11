Грозы и шквалистый ветер продлятся на Южном Урале до конца недели

На Южном Урале сохранится ненастная погода с дождями, грозами и шквалистым ветром – улучшение обстановки ожидается только к воскресенью, 27 июня.

По данным ведомства, в пятницу и субботу, 25-26 июня, в регионе будет облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Температура воздуха плюс 25-30, на крайнем юге до плюс 33. Ветер западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16-21 м/с.

А в воскресенье, 27 июня, ожидается переменная облачность и уже без осадков. Температура 22-27 градусов выше нуля. Ветер ослабеет до 2-7 м/с.

https://dostup1.ru/society/Grozy-i-shkvalistyy-veter-prodlyatsya-na-Yuzhnom-Urale-do-kontsa-nedeli_138300.html