Назван срок спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в Челябинской области.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала ожидаемый срок окончания в регионе пандемии COVID-19 – по ее прогнозу, спада заболеваемости следует ожидать в сентябре этого года.

Заявление прозвучало на брифинге накануне, 24 июня. По словам Гехт, при текущих темпах вакцинации к сентябрю область достигнет так называемого коллективного иммунитета – ситуации, при которой распространение вируса остановится или сильно замедлится. Специалисты полагают, что коллективный иммунитет наступает, когда привито 60% населения.

«За последние дни темпы вакцинации выросли втрое – если раньше вакцины ставили в среднем 3,7 тыс. – 4,5 тыс. человек, то вчера был рекорд – почти 10 тыс. человек привились первым компонентом вакцины, и еще порядка 2 тыс. – вторым», – сообщили первый вице-губернатор.

Для соблюдения необходимых темпов необходимо около 75 тыс. доз в неделю. Ранее область уже получила 415 тыс. доз, еще 17 тыс. пришли накануне, и 50 тыс. поступят в понедельник, 28 июня. Дополнительные проценты в коллективный иммунитет дают переболевшие коронавирусом. На вчера их было 60 тыс. 179 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Stali-izvestny-sroki-okonchaniya-pandemii-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti_138309.html