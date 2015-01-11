Сильная жара ожидается в Челябинской области

До 33 градусов жары ожидается в Челябинской области 28 июня.

По информации синоптиков, днем в понедельник воздух в регионе прогреется до 28-33, местами возможны кратковременные дожди, грозы и порывы северного, северо-восточного ветра до 13 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют избегать перегрева – носить головные уборы и пить больше воды.

До семи вечера 28 июня в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Магнитогорске действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени – в приземном слое атмосферы будут накапливаться промышленные и автомобильные выбросы, дым от ландшафтных пожаров.+

Как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра РФ, на этой неделе на Урале температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более – так, в Челябинской области до 3 июля ожидается 30-36 жары днем.

https://dostup1.ru/society/Silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_138367.html